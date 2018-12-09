Краснодарцы возложили цветы к Мемориальной арке «Ими гордится Кубань»

Торжественная церемония возложения, посвященная празднованию Дня Героев Отечества, прошла 9 декабря в сквере имени маршала Г. К. Жукова.

Жители города отмечают памятную дату на этом месте второй год.

«Подвиги героев всегда будут помнить в нашем городе, именами знаменитых земляков называют улицы — в Краснодаре есть даже целый микрорайон, где улицы носят их имена. Для жителей нашего города патриотизм — не просто слова. Это служение Родине, готовность защищать ее интересы, это духовно-нравственное воспитание молодежи, активная гражданская позиция жителей. Сейчас в Краснодаре живут 12 человек, удостоенных этого высшего звания — один Герой Советского Союза и 11 Героев России. Всех мы знаем поименно. Они — пример для подрастающего поколения горожан, наша гордость и слава. Как и те, кто уже ушел из жизни, кого нет рядом с нами», — сказал первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин.

Арка «Ими гордится Кубань», где собрались участники церемонии, посвящена героям Отечества. На плитах мемориальной арки высечены имена Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы — уроженцев Кубани.

Среди почетных гостей — Герой Советского Союза Григорий Хаустов, Герои Российской Федерации. К собравшимся обратились Герои России Сергей Борисюк и Виктор Казанцев.

В мероприятии также приняли участие замглавы Краснодара Сергей Лузинов, представители краевой администрации, курсанты военных вузов, Краснодарского президентского кадетского училища, студенты, школьники, представители казачества, общественных организаций.

Под звуки метронома участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания. Собравшиеся возложили цветы к Мемориальной арке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Арка «Ими гордится Кубань» в Краснодаре была создана в 60-е годы XX века. Автор мемориала — заслуженный архитектор РСФСР Роберт Райлов. На вершине арки установлена конная скульптура Георгия Победоносца, а перед ней на гранитном пьедестале — бюст полководца Георгия Константиновича Жукова.

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