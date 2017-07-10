Краснодарцы возмутились качеством ремонта переезда на Красных партизан

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил исправить недоработки переезда трамвайных путей.

Ремонт переезда проводило своими силами МУП «КТТУ».

На аппаратном совещании в администрации города обсудили промежуточный результат ремонта дорог. По информации заместителя директора департамента строительства Виталия Карика, работы по федеральной программе ведут на 32 улицах, на трех из них ремонт подходит к завершению.

Прошли конкурсные процедуры еще по шести объектам, в том числе по подъездной дороге к поселку Индустриальному от улицы 1 Мая до Евдокимовской, которая будет приведена в порядок в рамках краевой программы.

«Ремонт дорог в городе идет хорошими темпами, сейчас главное — качество и своевременные расчеты с подрядчиками. И постоянный контроль сделанного с обязательным учетом замечаний, которые высказывают горожане», — отметил Первышов.

Также на совещании обсудили состояние дорожной разметки вблизи образовательных учреждений. Специальная комиссия в составе представителей нескольких департаментов администрации, депутатов городской думы, МКУ «Единая служба заказчика», ОГИБДД УМВД по Краснодару проверяют качество выполненных работ. К началу нового учебного года разметка около школ и детских садов обновят еще раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта дорог в Краснодаре включили 51 участок. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта по итогам объезда Краснодара сообщил, что на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

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