Краснодарцы встретят Новый год в самолете

Пассажиры 41 рейса из РФ отпразднуют Новый год в полете. Рейсы вылетят из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска.

Большинство рейсов являются международными. На них россияне улетят в Таиланд, Вьетнам, Индию, ОАЭ, Катар, Турцию, Японию, Китай, Ливан, Монголию, Иран, Казахстан, Киргизию и на Мальдивы.

Внутри России Новый год в небе встретят пассажиры четырех рейсов. Это направления из Санкт-Петербурга и Краснодара в Москву и два рейса из Москвы в Новосибирск.

Самым поздним 31 декабря будет рейс из Москвы в столицу Катара Доху. Он отправится в 23:55, сообщает Life со ссылкой на сервис путешествий OneTwoTrip.

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