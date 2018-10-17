Краснодарцы выразили соболезнования родственникам погибших в Керчи

Вечером 17 октября к собору Александра Невского краснодарцы несли цветы и зажженные лампадки, чтобы выразить солидарность с жителями Крыма.

Собрались десятки горожан. Все выражают соболезнования родным и близким жертв, говорят слова сочувствия.

— Сегодня мы узнали о таком ужасном событии, тяжело и больно об этом даже думать.

— Страшно, что гибнут дети. Тяжело об этом говорить.

— Это ужас, опять погибли молодые.

Всю ночь краснодарцы будут приходить к собору. Площадка расположена на углу улиц Постовой и Красной.

В одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.

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