Краснодаре пьяный пенсионер ударил женщину в трамвае «Витязь»

Это произошло вечером 13 апреля в трамвае маршрута № 5.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На записи видно, как в трамвае «Витязь» происходит конфликт между пассажирами. Трамвай при этом остановили на остановке «Вокзал Краснодар-1». После этого потасовка продолжилась на улице, в конфликт вмешались очевидцы.

«В 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в трамвае №5 мужчина ударил женщину. На место выехали два наряда полиции. Сотрудники задержали мужчину — пассажира трамвая, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им оказался 60-летний житель микрорайона Гидростроителей. Установили, что он, находясь в неадекватном состоянии, без причины несколько раз ударил женщину, которая ехала в трамвае, при этом выбил ей несколько зубов. Сейчас в отношении злоумышленника составили административный протокол о мелком хулиганстве, за которое ему грозит до 15 суток ареста. Также решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. Мужчина находится в отделе полиции», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) 13 Апр 2018 в 2:06 PDT

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