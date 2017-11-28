Краснодарец Евгений Бондарев одержал три победы на Кубке мира по ММА

Соревнования по смешанным единоборствам прошли среди любителей.

Боец отмечает, что для него это не главный старт. В Краснодаре 10 декабря он выйдет на профессиональный ринг на турнире «PRIME: Битва на Кубани». Сразиться Евгению Бондареву предстоит с Артуром Мелконяном из Ростова-на-Дону. Сейчас краснодарец готовится к поединку.

Бондарев начинал свою спортивную карьеру совсем в другом виде спорта.

«Я в детстве занимался акробатикой, батутом. Там выигрывал и российские соревнования один раз. Потом были школьные, уличные движения, пошел на кикбоксинг, на бокс — много где был. Потом, когда в 17 лет пришел к Гундаренко Роману Николаевичу, я понял, что везде, где раньше был, зря только потратил время», — сказал обладатель Кубка мира по ММА среди любителей Евгений Бондарев.

Наставник Евгения Бондарева 10 декабря тоже примет участие в турнире. Роман Гундаренко проведет бой по правилам кикбоксинга. Соперником краснодарца станет Антон Бородавкин из Волгодонска.

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