Краснодарец испугался вида украденной техники и сдал полиции бомжей

В краевом центре двое мужчин похитили электронику из комиссионного магазина и спрятали ее в квартире своего приятеля.

В Краснодаре к сотрудникам полиции обратился местный житель с сообщением о том, что в его квартире находится различная техника, которая может быть краденой. Мужчина пояснил, что электронику в его дом принесли двое его приятелей без определенного места жительства, которых он периодически приглашает в гости. По словам местного жителя, обнаружив это имущество, он испугался стать соучастником преступления и незамедлительно обратился в полицию.

Полицейские обнаружили в квартире несколько мобильных телефонов, два ноутбука, монитор и телевизор. В одной из комнат находился 47-летний мужчина, который отказался пояснить, откуда они с товарищем взяли технику. Предполагаемого сообщника задержали во дворе дома, 35-летний мужчина успел вызвать такси, на котором планировал уехать в Новороссийск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В полиции один из граждан признался, что ночью они проникли в комиссионный магазин на улице Горького и похитили товар, после чего принесли электронику домой к своему другу для дальнейшей продажи. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за разбой и грабеж.

Возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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