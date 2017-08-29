Краснодарец одержал победу в стрельбе из пистолета на первенстве края

Спортсмены от 12 до 19 лет соревновались в семи дисциплинах по стрельбе из малокалиберного оружия.

«Я старался на этих соревнованиях победить себя, а не соперников. В этом заключается секрет стрелкового спорта: не нужно думать о том, кем ты станешь, а нужно именно побороть тот порог, к которому ты идешь», — считает победитель соревнований Владислав Шендрик.

Спортсмены, которые уже завершили участие в турнире, могут отдохнуть и начать подготовку к новым стартам. Некоторым стрелкам только предстоит побороться за медали. Участники, которые ждут начала соревнований в своих дисциплинах, проверяют готовность оружия и проводят тренировки.

«Я буду стараться держать себя в руках. Нужно показать максимальный результат, на который я способна. Я готовилась по несколько часов в день», — рассказала участница соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия Екатерина Кожушок.

Первенство Краснодарского края является отборочным на чемпионат России. В основу сборной попадут победители соревнований, призеры будут включены в резервную команду Кубани. Завершатся состязания в Краснодаре 30 августа.

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