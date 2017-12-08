Краснодарец отправлял женщинам в соцсетях порнографические видеоролики

Уголовное дело в отношении мужчины направили в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

«Житель Карасунского округа общался на сайте знакомств с женщинами. Мужчина также зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте», указав не свое имя. Он предлагал женщинам продолжить общение с этой страницы. Там он отправлял им видеоролики порнографического характера с изображением несовершеннолетних. Женщины были возмущены этим», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ирина Семенова.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Мужчина признан вменяемым. Вину свою признал.

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