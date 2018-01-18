Краснодарец погиб после падения КамАЗа на его автомобиль

Авария произошла 17 января на трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области.

Водитель Volkswagen Passat, 60-летний житель Краснодарского края, ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Он столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ-65117. Машины съехали в кювет, КамАЗ упал на Volkswagen.

Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. Предполагалось, что водитель КамАЗа скрылся с места ДТП, однако позже его тело обнаружили на месте происшествия. Им оказался 37-летний житель Ростовской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Воронежской области.

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