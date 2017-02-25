Краснодарец прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Дети-4»

Краснодарец Артем Сейранян 22 февраля прошел слепое прослушивание на телепроекте «Голос. Дети-4».

Он исполнил песню Highway to Hell группы AC/DC. Во время выступления к мальчику повернулись Дима Билан и Нюша. Валерий Меладзе отметил, что только из деликатности к коллегам не нажал на кнопку, но ему тоже очень понравилось выступление 13-летнего краснодарца.

Сейранян выбрал команду Билана. После прослушивания мальчик рассказал, что никогда не исполняет детские песни и остается верен рок-музыке, любовь к которой с юных лет привил ему отец, сообщается на сайте проекта.

Источник