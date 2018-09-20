Краснодарец рассказал, почему помыл собаку на автомойке

Владелец черного лабрадора 20 сентября вышел на связь с журналистами. В доказательство того, что пес в порядке после купания, он прислал видео, на котором заметно, что он здоров и чувствует себя хорошо.

Лабрадора зовут Гектор, ему восемь лет, и, по словам владельца, он очень любит валяться в грязи.

Накануне в соцсетях появился пятисекундный ролик. На видео мужчина держит в руках пистолет высокого давления и направляет струю воды на своего пса. Тот повизгивает, и именно реакция животного заставила большинство пользователей убедиться, что собаке больно, а ветеринары предположили, что лабрадор мог серьезно пострадать.

Владелец животного рассказал, что сила напора воды была минимальной. Гектору действительно не нравятся такие ванны, но иногда отмыть пса по-другому просто невозможно.

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