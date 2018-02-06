Краснодарец спрятал телефон в подошве тапочек для арестованного друга

Незаконно передать мобильный телефон пытался 45-летний мужчина.

Краснодарец спрятал гаджет, две SIM-карты к нему, микросхему для зарядного устройства, а также USB-провод в подошве домашних тапочек. После этого мужчина попытался передать их знакомому, находящемуся под стражей.

Незаконную «посылку» обнаружили, гражданина привлекли к административной ответственности — назначили штраф в 3 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Мобильный телефон и аксессуары изъяли и отправили на утилизацию.

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