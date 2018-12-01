Краснодарец в течение 12 лет мстил соседке за воображаемую обиду

Жительница дома по улице Сормовской обратилась в полицию с заявлением, что ее травит сосед с верхнего этажа.

Она рассказала, что у нее разрушена кирпичная стена, прилегающая к вентиляции. Долгие годы на кирпичи от соседа сверху капало неизвестное вещество.

С 2006 года жители дома мучились от едкого дыма, который шел из вентиляции, а в их квартиры проникал посторонний запах. Они жаловались в соответствующие инстанции, но это не принесло никакой пользы.

В 2018 году на стене в квартире потерпевшей начал разрастаться грибок. Специалисты установили, что это не грибок, а поврежденный кирпич, от которого остался один песок. Специалисты взяли пробы и установили, что на кирпичи капала смесь фосфата цинка, уксусной и серной кислот. Полиция подтвердила этот факт.

К соседу-злоумышленнику пришел участковый. По словам пострадавшей, мужчина сразу же признался ему, что все это его рук дело. Он также назвал причину — женщина якобы причастна к плохому состоянию здоровья его дочери. Сама женщина заявила, что никогда не контактировала с девушкой и не понимает, в чем ее вина.

Как объяснили следователи, вину соседа доказать практически невозможно. Есть факты: трубочки, по которым яд поступал на кирпичи, вред здоровью. Но в крови отравляющие вещества невозможно зафиксировать. Сейчас сосед отказывается от своего признания.

У женщины ухудшилось здоровье, и она собирается обратиться в прокуратуру, сообщает телеканал «360».

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