Краснодарец взял забытый на Театральной площади телефон, ему грозит срок

Женщина оставила устройство на лавочке, но через некоторое время его там не оказалось.

После случившегося жительница Республики Адыгея обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон похитил неизвестный. Позже был установлен ломбард, куда предполагаемый вор пытался сдать украденное. В организации полицейским сообщили личные данные парня, после чего его задержали по месту жительства. Им оказался 24-летний местный житель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В доме молодого человека правоохранители нашли похищенный телефон. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее парень уже был судим за кражу.