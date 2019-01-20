Краснодарец заперся в квартире с газовым баллоном и угрожал взорвать его

Инцидент произошел утром 18 января в поселке Лорис.

В полицию около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в поселке Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает устроить взрыв, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место прибыли следственно-оперативная группа и оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Они организовали эвакуацию жильцов и обеспечили проезд спецтехники.

В результате 41-летнего местного жителя задержали. При осмотре в квартире нашли газовый баллон.

Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Уточняются обстоятельства произошедшего.