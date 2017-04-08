Краснодарка Насырова предстала перед судом в Нью-Йорке

В Верховном суде Бруклина 7 апреля краснодарке Виктории Насыровой предъявили обвинения в серии грабежей и отравлений людей, совершенных в Нью-Йорке.

Американские власти подозревают 41-летнюю Насырову в многочисленных преступлениях, ее обвиняют по 29 статьям.

Насырова виновной себя не признала, пишет газета The New York Post (NYT).

По версии следствия, россиянка находила мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду сильнодействующие вещества, после чего грабила, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в январе 2015 года полицейские объявили в розыск местную жительницу Викторию Насырову, которую подозревают в причастности к исчезновению человека. По данным следствия, в ночь на 5 октября 2014 года 54-летняя Алла Алексеенко вышла из дома и уехала с Викторией Насыровой (Овчинниковой) на арендованном автомобиле в неизвестном направлении. После этого женщину не видели. Газета New York Post 20 марта сообщила о задержании в нью-йоркском районе Бруклин 41-летней Виктории Насыровой.

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