Краснодарка получила спецприз конкурса «Новая детская книга»

Марина Тараненко набрала самый большой процент в интерактивном голосовании на сайте «Общественного российского телевидения».

Писательница живет в Краснодаре и больше десяти лет занимается детской литературой. Она получила награду за книгу для детей младшего возраста «Веселые расплетайки».

«Новая детская книга» — международный конкурс для авторов, пишущих на русском языке. В этом году на суд жюри поступило почти 5 тыс. заявок, в финал прошла 31 работа. Победители получают контракт на издание своей рукописи, сообщает пресс-служба ОРТ.

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