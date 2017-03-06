Краснодарка проехала на мотоцикле по велосипедной дорожке

Жительница Краснодара в марте каталась на мотоцикле по велосипедной дорожке. К ответу за нарушение правил дорожного движения ее попытался привлечь очевидец.

Дмитрий Добровольский прогуливался в парке с детьми на велосипедах. Увидев байкершу, достал сотовый телефон, чтобы зафиксировать нарушение.

— Вон дорога твоя, на дорогу марш.

— Я на велосипеде.

— Где?

— Ну вот, видишь?

После словесной перепалки девушка продолжила путь все так же по велосипедной дорожке.

Общаться с журналистами отказалась, мотивируя, что не она первая нарушает правила. В отличие от нее, автор видеоролика Дмитрий Добровольский согласился. По его словам, он просто испугался за детей.

«Когда начал снимать, посыпались угрозы: разобью телефон, сотри. Она потом пыталась гоняться за мной. Народ вокруг остановил это безобразие. Собственно говоря, вот все, что произошло. Я переживал за детей, считаю, что она не права была. Но она могла просто объехать и извиниться, но этого не сделала», — рассказал Дмитрий Добровольский.

С начала года, по данным краевой автоинспекции, на Кубани произошло 16 аварий с участием мотоциклов. По вине водителей двухколесных погибло три человека, на больничной койке оказались 18. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима. Автомобилисты просто не успевают заметить внезапно появившийся мотоцикл, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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