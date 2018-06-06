Краснодарская актриса получит диплом Международной летней театральной школы

В Подмосковье открылась школа Союза театральных деятелей РФ под руководством народного артиста России Александра Калягина.

В ней пройдут повышение квалификации 90 актеров из 30 стран мира. Одной из участниц проекта стала актриса краснодарского Молодежного театра Анастасия Радул.

Целый месяц молодые артисты будут оттачивать мастерство, осваивать новые театральные техники под руководством опытных педагогов и режиссеров. Мастер-классы для актеров проведут мэтры кино и театра: Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золтовицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

По окончании летней школы выпускники получают диплом государственного образца. Участниками проекта в разные годы также были артисты Молодежного театра Юлия Макарова и Александр Киселев, сообщает пресс-служба КМТО «Премьера».

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