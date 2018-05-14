Краснодарская Галерея Ларина откроет вторую площадку

Larina Open Space откроется 19 мая проектом Mundus Admirabilis краснодарских художников Александра Кокса и Владимира Кухаря.

Концепция новой площадки предполагает выставки современной скульптуры, инсталляций и архитектурных объектов в открытом пространстве, что даст художникам возможность эксперимента в работе со средой и экспозицией вне галерейных стен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе галереи.

Проект иллюстрирует инициативу переосмысления городского пространства при помощи интеграции в него искусства. Выставка Кокса и Кухаря состоит из двух частей: стрит-арта и инсталляции.

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