Краснодарская «Галерея Ларина» переедет в новое пространство

Там 15 декабря откроется проект «Арт-группа ДХШ и последняя выставка Кузькина Г. В.».

«В мире, где люди с каким-то первобытным страхом избегают слова «последний», заменяя его неуместным в большинстве случаев прилагательным «крайний», объявить свою собственную выставку последней — шаг смелый. Хотя, если отринуть суеверия, скорее провокативный. В последний раз широкой публике художник Геннадий Кузькин представит свои работы и перестанет существовать. Его место займет новый мастер, имя которого станет известно, но несколько позже», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в «Галерее Ларина».

Этой выставкой откроется новое двухэтажное пространство «Галереи Ларина».

Смена имени для Кузькина — этап творческого пути: художник обязан постоянно меняться, не оглядываясь даже на самого себя. Это значит отринуть багаж и начать с чистого листа. Работы художника, вошедшие в экспозицию «Последней выставки», — концентрат идей, волновавших художника на протяжении его творческой биографии: отзвуки увлечения супрематизмом, абстрактная графика, экспрессивные работы, выполненные в смешанной технике.

Геннадий Кузькин с детства жил в Дагестане, где окончил художественное училище имени Джемала и художественно-графический факультет ДГПУ. В 1996 году переехал в Абинск. В настоящее время — преподаватель Абинской детской художественной школы. Награжден бронзовой медалью ТСХР за вклад в отечественное изобразительное искусство и золотой медалью ТСХР за вклад в отечественную культуру.

Выставка откроется в 18:00. Посмотреть работы можно будет до 19 декабря.

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