Краснодарская краевая организация ветеранов отпраздновала 30-летие

Общественной организации ветеранов Кубани 11 апреля исполнилось 30 лет. Торжество отметили в Центральном концертном зале Краснодара.

Там собрались члены совета, представители власти и молодежных объединений региона. Ветеранская организации края — одна из крупнейших в стране. В ней состоят больше 1 млн человек. Среди главных задач — всесторонняя поддержка ветеранов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Нам нужно эффективнее работать с молодежью. Знамя победы передать молодым, чтобы они продолжали дела своих отцов, не давали фальсифицировать свою историю, учились работать», — сказал председатель Совета ветеранов Краснодарского края Евгений Шендрик.

«Воспитание молодежи, прежде всего патриотическое воспитание — задача, которая стояла перед этой общественной организацией 30 лет назад, и это первейшая задача, которая стоит перед этой общественной организацией и сегодня», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Поздравил юбиляров и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Он отметил, что ветеранская организация за годы работы стала настоящей семьей.

«Они нашли себя, они не чувствуют себя покинутыми, они могут встречаться. Вы посмотрите, какие интересные танцевальные вечера они проводят в городском саду в Краснодаре, и подобные вечера проходят во многих районных центрах. Поэтому организация правильная, нужная, необходимая», — подчеркнул Владимир Бекетов.

За активную работу и вклад в деятельность краснодарской ветеранской организации лучших участников наградили медалями, дипломами и грамотами, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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