Краснодарская Лига бокса проведет очередной открытый турнир

Он состоится 22 июля. На ринг выйдут непрофессиональные спортсмены.

Соревнования пройдут уже в четвертый раз. Ожидается приезд боксеров из Чеченской Республики и Ростовской области. Участвуют и краснодарцы, сейчас они усиленно готовятся к поединкам. Один из боксеров, 21-летний Яков Салеев, на ринге недолго, увлекся спортом после армии. К своим первым соревнованиям готовится с армейской выдержкой.

«Понятное дело, это соревнование, но к этому надо подходить с холодным рассудком. Просто выйти на ринг, показать, что ты умеешь, ничего не выдумывать, а просто выступить», — считает участник турнира Яков Салеев.

Ажиотаж перед стартом турнира большой, заявки продолжают поступать практически непрерывно. Организаторы предупреждают: выступить смогут не все, количество участников ограничено. Только 24 боксера выйдут на ринг, поскольку судьи физически не смогут обслужить большее количество схваток. Регламент турнира — три раунда по две минуты. Каждый спортсмен проведет по одному бою, в результате которого получит рейтинговые баллы. Но на кону, конечно, не только очки.

«Рост идет в соревнованиях, в любом случае, как спортсмена. Как бы ни занимался, если не будет соревновательного процесса, то не будет роста», — сказал участник турнира Карюн Айрумян.

Турнир пройдет в День российского бокса. Взвешивание назначено на 11:00, бои начнутся в 14:00.

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