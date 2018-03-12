Краснодарская полиция подготовила для детей спектакль о правилах дорожного движения

Премьера состоится 13 марта во Дворце искусств «Премьера».

Постановку посетят начальник краснодарского ОГИБДД полковник полиции Олег Богун и командир ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару подполковник полиции Игорь Ветер, а также инспекторы ДПС краснодарской полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Перед спектаклем зрителям покажут автотехнику ДПС и проведут тематическую викторину.

Начало спектакля в 13:00.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник