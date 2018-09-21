Краснодарская полиция в День города перейдет на усиленный режим работы

Краснодару 22 сентября исполнится 225 лет, для горожан приготовили праздничные мероприятия, сюрпризы и подарки.

В честь этого события напечатали тысячи открыток с главными достопримечательностями краевой столицы, их будут вручать всем пришедшим на юбилей. Следить за тем, чтобы праздник прошел спокойно, будут стражи порядка — на выходных полицию Краснодара переведут на усиленный режим несения службы, задействуют следственно-оперативные группы и патрульно-постовые наряды, которые будут дежурить на улицах города.

«Перед началом всех мероприятий будет проводиться кинологическое инженерно-техническое обследование, после чего будут выставляться личные составы управления для охраны общественного порядка», — пояснил заместитель начальника полиции УМВД России по Краснодару Александр Папанов.

А синоптики прогнозируют в праздничные дни хорошую погоду.

«В субботу 22 сентября будет тепло и солнечно, в Краснодаре температура достигнет 29 °С, без осадков», — рассказал начальник территориального Центра мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций Юрий Ткаченко.

В воскресенье 23 сентября в середине дня небо затянут облака, а вечером возможен небольшой дождь. Однако организаторы уверены, что праздник он не испортит.

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