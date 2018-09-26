Краснодарская студентка прошла в финал конкурса «Библиотекарь года — 2018»

Студентка Краснодарского государственного института культуры Анастасия Афанасенко вышла в финал Всероссийского конкурса в категории соревнований среди учащихся вузов.

Анастасия Афанасенко учится на втором курсе информационно-библиотечного факультета, участвует в различных всероссийских и международных конкурсах, состоит в студенческом отряде «Книгодарцы», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

На конкурс студентка предоставила свое портфолио и написала эссе на тему «Роль книги в социокультурном пространстве». В финале девушка представит свой проект «Новый формат», который направлен на популяризацию чтения в интернете.

Оценивают конкурсантов профессиональные члены жюри, среди которых директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, гендиректор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

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