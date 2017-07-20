Краснодарская теннисистка выиграла международный турнир Moscow Open — 2017

20 июля в 15:47

Кубань представляла Валентина Ивахненко.

Женский международный чемпионат Moscow Open — 2017 прошел в московской теннисной школе «Белокаменная». Турнир входит в серию Международной теннисной федерации. Призовой фонд соревнований — 25 тыс. долларов.

В парном разряде краснодарка вместе с Айгуль Аманмурадовой из Узбекистана вышла в финал, где их соперницами стал белорусский дуэт Илоны Кремень и Ирины Шиманович. Победу в обоих сетах одержали Ивахненко и Аманмурадова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минспорта.

Спортсменка из Краснодара также прошла в финал одиночного разряда. Однако в этом виде программы она взяла серебро, уступив представительнице Украины Ольги Янчук.

Вернуться на ленту

Источник