Краснодарские артисты примут участие в краевом фестивале «Кубанский казачок»

Муниципальный этап пройдет 20 января в станице Старокорсунской.

Во время конкурса отберут лучшие детские фольклорные коллективы — ансамбли народного танца, хоры народной песни, оркестровые и инструментальные коллективы. В конкурсных программах покажут фрагменты календарных, семейно-бытовых обрядов, казачьи ритуалы, игры, хороводы, прозвучат песни из репертуара Кубанского казачьего хора.

Традиционно краевой фестиваль проводится среди трех возрастных категорий: младшая — шесть-девять лет, средняя — 10-13 лет, старшая — 14-21 год. Всего в муниципальном этапе примут участие более 200 юных артистов — 15 фольклорных коллективов, 19 солистов.

Краевой фестиваль «Кубанский казачок» проводится с 1991 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.