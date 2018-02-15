Краснодарские артисты выступили на Пушкинском театральном фестивале

В Пскове Краснодарский академический театр драмы представил спектакль «#Он_Она_собачк@».

Спектакль прошел на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Постановка режиссера Радиона Букаева заслужила одобрение жюри и арт-директора фестиваля, театрального критика Андрея Пронина.

Премьера прошлого сезона также стала лауреатом Мелиховского фестиваля-2017, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Театр драмы готовит к постановке спектакль «Мартышка» по одноименному историко-патриотическому произведению краснодарского писателя Владимира Рунова.

В марте пройдет режиссерская театральная лаборатория «100% ГОРЬКИЙ» по произведениям Максима Горького.

Фоторепортаж с премьерного показа спектакля «#Он_Она_собачк@» смотрите здесь.

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