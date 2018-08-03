Краснодарские электросети направили 72 млн рублей на подготовку энергообъектов к зиме

03 августа в 12:37

Краснодарский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») продолжает подготовку энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В настоящий момент выполнено более 70% общего объема работ, запланированных ремонтной программой на 2018 год. Объем финансирования составил около 72 млн рублей.

В первом полугодии ремонтная программа Краснодарских электрических сетей исполнена в соответствии с утвержденным планом, по отдельным наименованиям работ — с превышением плановых показателей.

Проведен комплексный ремонт основного и вспомогательного оборудования девяти крупных питающих центров в Краснодаре, Динском, Северском районах, Горячем Ключе Краснодарского края и Теучежском, Тахтамукайском районах Адыгеи. Отремонтированы 55 воздушных ЛЭП различного класса напряжения с заменой провода, изоляции и дефектных опор, а также более 100 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Для снижения риска технологических нарушений, связанных с падением высокорастущих деревьев на провода, энергетики расчистили 49 га трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

Ремонтная программа является важнейшей составляющей надежного электроснабжения потребителей. Все мероприятия сформированы, исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений. Ремонтные работы проводятся комплексным методом путем максимального их совмещения и сокращения продолжительности ограничения подачи электроэнергии в целях минимизации неудобств для потребителей.

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