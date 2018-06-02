Краснодарские гандболисты отправились на отдых в Анапу

Юные медалисты первенства России по гандболу — воспитанники кубанских тренеров — начнут школьные каникулы в детском оздоровительном центре «Вита».

Отъезд состоялся утром 2 июня от Дворца спорта «Олимп». Спортсменов напутствовал заместитель главы Краснодара, президент краевой федерации гандбола Владислав Ставицкий.

«Эта поездка — дополнительный стимул для занятия спортом, гандболом, для того, чтобы стремление играть еще лучше становилось сильнее. Для побед очень важны сыгранность и командный дух, а они формируются не только в ходе тренировок и игр, но и в совместном отдыхе. Набирайтесь сил и энергии, в новом сезоне мы возлагаем на вас большие надежды», — сказал Владислав Ставицкий.

Он также поблагодарил за успешно проведенный игровой сезон тренеров и родителей юных чемпионов и подчеркнул, что краевая федерация гандбола намерена сделать традицией отправку лучших спортсменов на Черноморское побережье в дни летних каникул. Такая идея долго обсуждалась и в только в этом году была воплощена.

Первыми на оздоровительный отдых поехали юноши 2003 года рождения из сборной команды края. Они завоевали медали первенства страны в Камышине. Этим летом также на море отправятся девочки, победившие во всероссийских соревнованиях «Юный гандболист». В составе сборных команд — воспитанники тренеров Краснодара, Сочи и Крымска, а также Павловского, Тимашевского, Щербиновского и Отрадненского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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