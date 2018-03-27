Краснодарские мотоциклисты решили попасть в Книгу рекордов Гиннесса

В краевую столицу они вернулись из путешествия по льдам озера Байкал. Краснодарские экстремалы географического общества «Точка выбора» под руководством заслуженного путешественника России Анатолия Гвирджишвили покорили огромную дистанцию.

Маршрут длиной в 642 км до них еще не проходил никто. В пути мотоциклисты наблюдали за обрядами местных шаманов, преодолевали ледовые горы и ночевали на 30-градусном морозе.

Восемь путешественников изучили новые туристические тропы.

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