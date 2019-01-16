Краснодарские музеи присоединятся к международной акции «Музейное Селфи»

Акция, посвященная музейным экспонатам, стартует 16 января во всех городах мира.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына приглашает всех желающих принять участие в конкурсе. Для этого надо сделать селфи на фоне понравившегося произведения искусства. Посетители могут делиться снимками в группах музея в социальных сетях и на своих страницах, используя хэштеги #МузейноеСелфи, #МузейКоваленко, #МузейФелицына, #museumselfie.

В социальных сетях 21 января подведут итоги конкурса. Победители получат призы — бесплатные билеты на любую выставку музея в феврале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.