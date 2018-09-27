Краснодарские полицейские сняли с Тургеневского моста парня

В дежурную часть полиции 26 сентября около 15:00 поступило сообщение о том, что на мосту за ограждением находится человек.

«На место прибыли сотрудники полиции. Они увидели, что парень находится за ограждением и подвергает себя опасности. С помощью прохожих полицейским удалось снять его с моста», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители доставили 26-летнего жителя Усть-Лабинска в медучреждение для освидетельствования.

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Публикация от Туподар™ — Краснодар (@typodar) 26 Сен 2018 в 5:52 PDT

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