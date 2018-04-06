Краснодарские повара приготовили для школьников 10 тыс. куличей

Их отправили в буфеты пяти школ краевой столицы, где нет своих столовых.

Этой традиции уже 15 лет. Пекут угощения в школьно-базовой столовой. Накануне Светлого воскресенья работа не прекращаете ни на минуту. Задействованы все: даже бухгалтеры и водители помогают украшать сдобные изделия.

«Я считаю, что Пасха — это самый лучший, самый добрый праздник, к которому нужно относиться с душой. Особенно к тесту пасхальному. Без теплоты, без доброго отношения теста хорошего не получится», — сказала заведующая производством школьно-базовой столовой Краснодара Ирина Харламенко.

Кулинары гордятся не только тестом, но и разнообразием куличей: с цукатами, розмарином, имбирем. Заведующая столовой придумала собственный рецепт пасхальной выпечки: многослойной, с фруктами, творогом и кокосовой стружкой. Попробовать эти куличи смогут не только школьники. Двери столовой открыты и для других горожан и гостей Краснодара.

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