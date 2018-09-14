Краснодарские производители наладили поставки по Крымскому мосту

Предприятия используют небольшие грузовики до запуска полноценного грузового движения.

Краснодарские производители бытовых товаров, стройматериалов, техники и текстиля увеличили поставки в Крым благодаря мосту. Об этом сообщил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

«Крымский мост даст новые рынки сбыта, и сегодня они уже есть — малогабаритные грузовички уже ходят, и наши изготовители сегодня активно этим пользуются: логистика сократилась, есть перспективы увеличения сбыта, новый рынок», — сказал Куликов.

По его словам, товары по мосту уже поставляют десятки кубанских компаний. В Крым везут бытовые вещи, стройматериалы, мебель, текстиль, одежду, химические удобрения, лакокрасочные покрытия, сельхозтехнику, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

На Крымском мосту в конце июля уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь». К 10 августа строители сформировали почти все опоры железнодорожной части Крымского моста.

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