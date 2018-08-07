Краснодарские путешественники отправились в автоэкспедицию по пустыне Гоби

Руководители экспедиции Дмитрий Гриценко и Владимир Никулин планируют провести караван из двух автомобилей по территории Монголии.

Маршрут пройдет от озера Хубсугул на север страны к городу Хатгал и далее, через Мурлен и Улан-Батор. Затем путешественники углубятся в пески пустыни Гоби.

Сделав петлю в несколько сотен километров, путешественники планируют вернуться к монгольско-российской границе и взять курс на Новосибирск. Обратный путь по территории России в Краснодар автомобилисты собираются проложить через Екатеринбург, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Накануне автоэкспедиция пересекла границу с Монголией.

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