Краснодарские путешественники совершат поход по льду Байкала на мотоциклах

Экспедиция Краснодарского регионального отделения РГО «Точка выбора» 10 марта отправилась на озеро Байкал под руководством заслуженного путешественника РФ Анатолия Гвирдишвили.

«Цель международной экспедиции — прохождение максимальной дистанции по байкальскому льду на мотоциклах. Финиш маршрута намечен в самой дальней точке побережья – поселке Слюданка, на расстоянии 642 км. Такой маршрут на мотоциклах еще никто не преодолевал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе организации.

Участники намерены преодолеть маршрут за 14 дней. В плане — посещение Ольхона и Ушканьих островов, мыса Святой нос и других достопримечательностей. Экспедиция на мотоциклах поможет в исследовании новых экстремальных маршрутов для внутреннего и въездного туризма.

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