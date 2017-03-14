Краснодарские школьники представили 79 картин на выставке во Франции

Во французском Нанси 14 марта открылась выставка работ учащихся краснодарских художественных школ «Русская сказка».

На конкурс поступило более 250 работ учащихся всех детских школ искусств Краснодара. На выставку отобрали 79 картин из 18 художественных школ.

В картинах особое внимание уделили сказке Александра Пушкина «Золотой петушок». Ожидается, что экспозиция поможет французскому зрителю глубже и ярче понять душу русского человека.

Планируется, что в открытии выставки примет участие хор Пушкинского центра в составе двадцати французских студентов. Они исполнят русские народные песни.

Выставка продлится до 24 марта. Все призеры и участники из России получат дипломы, грамоты, благодарственные письма от мэрии Нанси, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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