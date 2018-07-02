Краснодарские таможенники выявили махинацию с валютой почти на 500 млн рублей

02 июля в 19:58

Нарушение требований валютного законодательства России выявили во время проверки.

Установили, что один из участников внешнеэкономической деятельности заключил импортные контракты с фирмами в Китае и Турции. До окончания срока действия контрактов товары на сумму более 8,2 млн долларов в Россию не ввезены. Деньги, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.

Таким образом, гражданин не обеспечил возврат из-за границы более 478 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Возбудили уголовные дела о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег, совершенном организованной группой, о незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном использовании документов для создания юрлица. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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