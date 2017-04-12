Краснодарские трамваи сделают менее шумными

В Краснодаре в этом году установят специальные температурные компенсаторы, которые заменят традиционные стыки трамвайных рельсов.

Установка компенсаторов позволит соблюсти все технические требования, связанные с обеспечением безопасности движения в летний период, когда рельсы подвергаются температурному расширению. Это также уменьшит уровень шума, возникающий при проезде трамвайных стыков.

До конца года планируется установить 46 температурных компенсаторов для сварки 342 стыков и получения протяженного бесстыкового пути на открытых участках. Для охвата всей трамвайной сети требуется установить 434 температурных компенсатора и провести сварку 2 тыс. 852 трамвайных стыков, сообщает пресс-служба КТТУ.

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