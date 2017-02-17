Краснодарские ученые представили свои разработки на шоу Science Slam

В Краснодаре 16 февраля в формате стендап-шоу прошли соревнования молодых ученых Science Slam. За десять минут каждый участник рассказывал зрителям о своих разработках максимально интересно и понятно.

Доцент Кубанского государственного университета Никита Волченко, например, нашел сходство между телефоном и бактериями.

«Это был доклад про электробактерии. Про получение электричества таким необычным способом, как из микроорганизмов. При этом достигается два эффекта — получение маломощного электричества и разрушение органических отходов», — рассказал ученый.

За битвой наблюдали 300 аспирантов и студентов. Импровизированные «бои» умов завоевали поклонников по всему миру. К интеллектуальному движению присоединилась и краевая столица.

«Министерство образования, науки и молодежной политики старается создать сегодня среду интеллектуальную, где молодые ребята, молодые жители Кубани смогут реализовывать себя. Сегодня быть ученым — это модно», — считает первый заместитель минобрнауки Краснодарского края Константин Федоренко.

«Наука — это наше будущее и мы считаем, что поддержка таких мероприятий, где развиваются молодые таланты, — это как раз то, что нам нужно», — говорит представитель специального партнера Марина Плотникова.

Главными рефери интеллектуальной битвы были зрители. По шуму аплодисментов они решали, кто должен выбыть из игры. Главный приз, боксерские перчатки, поделили между собой студенты, которые представили робота-помощника.

Телеканал «Кубань 24», который выступил информационным партнером интеллектуальной битвы, выбрал своего фаворита. Диплом канала получил Никита Волченко, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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