Краснодарские хирурги спасли пенсионерку с прогрессирующим метаболическим синдромом

Медики провели сложную операцию 64-летней пенсионерке.

Нарушения в организме женщины привели к ожирению, из-за которого она передвигалась с трудом — пациентка весила 130 кг при росте 158 см. Также у пенсионерки прогрессировал сахарный диабет 2-го типа и артериальная гипертония, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранении Краснодарского края.

Из-за большого веса пациентки делать полостную операцию было опасно — слишком велик риск осложнений. Провести лапароскопию также оказалось не просто, так как на в пищеводном отверстии диафрагмы — зоне, на которой требовалась операция — несколько лет назад удалили грыжу. Теперь повторные хирургические вмешательства в этой области крайне затруднительны.

Специалисты хирургического отделения № 2 Первой краевой клинической больницы провели сложную операцию, которая длилась пять часов. С помощью лапароскопических технологий они выполнили желудочное шунтирование. Объем желудка был уменьшен, а тонкий кишечник пациентки «перестроен».

В итоге пациентка уже в первые дни после операции начала чувствовать себя лучше. Женщина быстро восстановилась и спустя шесть дней ее выписали.

Спустя полтора месяца после выписки женщина уже не принимает инсулин, артериальное давление нормализовалось. Также она похудела на 20 кг, что дало ей возможность самостоятельно ходить. Через год-два пациентка окончательно избавится от ожирения, а уровень сахара в ее крови нормализуется.

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