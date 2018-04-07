Краснодарские художники открыли онлайн-выставку при помощи сервиса Google Docs

В выставке «Энергия будущего» приняли участие художники КИСИ (Краснодарский институт современного искусства).

Работы экспонируются в онлайн-документе с открытом доступом. В экспозицию вошли работы 13 авторов. Свое видение художники представили в виде оцифрованных рисунков, коллажей, гифок, схем, текстов и гиперссылок.

«Каким может стать искусство через 10, 20, 100 или тысячу лет? Энергия будущего — вот в чем нуждается случайный пользователь», – отмечают авторы.

Выставка работает круглосуточно. Посмотреть работы можно здесь. В некоторых работах используется нецензурная лексика (18+).

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