Краснодарский музей Фелицына посетила делегация из Японии

Гости из префектуры Ямагути 22 января приняли участие в пешей экскурсии «Краснодарская улица Красная».

Гостям показали главные достопримечательности краевого центра, в том числе памятник императрице Екатерине II и предложили прогуляться по улице Красной до музея Фелицына.

Там делегация посетила выставки «Древнее прошлое Кубани», «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» и выставку оружия из частной коллекции Н. Н. Твердохлебова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Визит представителей Японии на Кубань проходит в рамках подписанного в апреле 2017 года Соглашения о сотрудничестве в области торговли, экономики, культуры, спорта, образования, науки и туризма, заключенного между администрацией Краснодарского края и префектурным управлением Ямагути.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках встречи в Краснодаре 23 января японские специалисты расскажут о потенциале своего региона, поделятся опытом в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.