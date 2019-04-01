Краснодарский театр драмы представит спектакль «Слуга двух господ»

Артисты приступили к репетициям первого спектакля нового главного режиссера театра Константина Демидова.

Постановку по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» представят в мае.

Над комедией будет работать московский художник Андрей Климов.

В постановке будут заняты заслуженные артисты театра Сергей Калинский, Сергей Мочалов, Арсений Фогелев, Юлия Романцова, Алексей Мосолов, Михаил Дубовский, Елизавета Велиган, Ким Сизов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нового главного режиссера представили труппе Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького 19 октября 2018 года. Он знаком краснодарцев по постановкам «Событие» и «Гедда Габлер» в Молодежном театре.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Событие» смотрите здесь.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Гедда Габлер» смотрите здесь.