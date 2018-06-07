Краснодарский борец одержал победу на первенстве Европы

Континентальное первенство по спортивной борьбе проходит в турецком Стамбуле.

Первыми за награды соревнований боролись представители классической борьбы. В составе российской сборной в категории до 97 кг выступал краснодарец Александр Головин. В финале ему противостоял украинец Владлен Козлюк. По итогам схватки победу одержал кубанский спортсмен.

Бронзовые награды — у турка Ербая Сулеймана и финна Арфи Саволайнена.

На ковры еще предстоит выйти представителям греко-римской, женской и вольной борьбы, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Краснодарского края.

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