Краснодарский борец одержал победу на первенстве Европы

Континентальное первенство по спортивной борьбе проходит в турецком Стамбуле.
Первыми за награды соревнований боролись представители классической борьбы. В составе российской сборной в категории до 97 кг выступал краснодарец Александр Головин. В финале ему противостоял украинец Владлен Козлюк. По итогам схватки победу одержал кубанский спортсмен.
Бронзовые награды — у турка Ербая Сулеймана и финна Арфи Саволайнена.
На ковры еще предстоит выйти представителям греко-римской, женской и вольной борьбы, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Краснодарского края.
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