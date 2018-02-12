«Краснодарский чай» получил несколько наград конкурса «Продэкспо»

Конкурс завершился в Москве в феврале.

Черный сорт марки «ВЕКА» получил гран-при и звание лучшего продукта 2018 года. Эту продукцию признали лучшей среди сотен образцов. Отметили кубанских чаеводов также в номинации «Достижения в импортозамещении». Кроме того, золотую медаль завоевал зеленый сорт.

Листья для «Краснодарского чая» собирают вручную. Товары кубанского производителя по достоинству оценили не только члены жюри, но и представители различных торговых сетей, в том числе и зарубежных.

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