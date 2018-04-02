Краснодарский эколого-биологический центр присоединился к всекубанскому субботнику

Больше 120 школьников и студентов 31 марта весь день приводили в порядок после зимы огромную территорию площадью 5 тыс. кв. м.

«Можно посмотреть, как ребята от мала до велика трудятся на земле. Тем самым, наверное, помогая и нашему краю, и эколого-биологическому центру быть чище, экологичнее и правильнее», — сказала начальник отдела министерства образования Краснодарского края Елена Аршинник.

«Если будет привита культура помогать городу на бескорыстных волонтерских началах, то будет больше таких бесплатных мест, как эколого-биологичекий центр. Мы можем прийти сюда всей семьей и посмотреть на животных», — отметил студент краснодарского педагогического колледжа Руслан Иванов.

Учащиеся вузов высаживали новые деревья, чинили теплицы, красили бордюры и заборы, а дети помладше убирали клетки и кормили питомцев.

Всекубанский субботник в эколого-биологическом центре прошел в рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Краснодарского края.

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